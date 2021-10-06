Başkan Özen "Her yıl 1 – 7 Ekim tarihlerinde kutlanmakta olan Cami ve mescitlerimizin eğitim, ilim ve irfanın merkezleri haline getiren kıymetli hocalarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyorum" dedi

Camilerimiz, aynı saflarda kalplerimizin toplu olarak attığı mekânlardır

Mehmet Akif'in, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli" Mısraları bağımsızlığımızın göklere atılan birer imzası olarak günde beş kere semalarımızı çınlatmaktadır" ifadelerine yer veren Başkan Özen, "Camilerimiz, aynı saflarda birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kalplerimizin toplu olarak attığı mekânlardır. Din görevlilerimiz ise yüce dinimizin emir ve yasaklarını yaşayan, minberden mihraba insanlarımızı Hakkın şaşmaz ve şaşırmaz yoluna çağıran fedakâr insanlardır. Yaptıkları vaazlar, cami dersleri, tefsir, hadis sohbetleri, camilerde Kur'an öğretimi ve benzeri çalışmalarla vazifelerini fedakârca ifa etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın iyiliklere, güzelliklere kapı aralamasını temenni eder, ömrünü din hizmetine adayan din görevlilerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" dedi.

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