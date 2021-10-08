Başkan Özdoğan Örendere Kanalı'nda inceleme yaptı

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Örendere Kanal'ında çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Özdoğan, vatandaşları yön levhalarına uymaları konusunda uyardı.

Birim amirleriyle birlikte yapımı devam eden Örendere Kanalı'nda inceleme yapan Başkan Özdoğan yapılan çalışmalarla ilçenin 4 koldan şantiyeye döndüğünü belirterek 1 kilometrelik Örendere Kanalı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Başkan Özdoğan özellikle vatandaşları yön levhaları konusunda uyararak şöyle konuştu;

"2021 yılı ilçemizin şantiye alanına dönüşeceğini daha önce söylemiştik. Bu çalışmaların meyvelerini Eylül başı itibarıyla Örendere kanalımızla birlikte en geniş bir şekilde görüyoruz. Bahar'la başlayan çalışmalar 1 Km'lik Örendere Kanal çalışması ile daha üst seviyeye ulaşmış durumda. Kıymetli vatandaşlarımızdan biz bu süreçte özellikle şunu rica edeceğiz. Görüldüğü üzere ilçemizin şehir merkezi bağlantısı diğer taraftan Develi bağlantısında çok yoğun bir trafik var. Bu çalışmalar yıl sonuna kadar devam edecek ama hızlı bir şekilde bitirmek için de müteahhit firma ile irtibatımız sürekli devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlarımızdan şunu rica edeceğim. Kayseri'ye gidiş ve geliş istikametinde yön levhaları tamamlanmış durumda. Yön levhalarına özellikle dikkat etmelerini rica ediyorum. Kayseri'ye gidiş istikameti belediyemiz önündeki kavşaktan Yenimahalle girişine oradan da Ahmet Yesevi Caddesi'ne devam edip Kışla Caddesi ile Kayseri Caddesi'ne Hacılar bağlantısına girmiş bulunuyor. Kayseri'den Hacılarımıza gelecek vatandaşlarımız da Kayseri Caddesi'nden bağlantı yolunu dikkat ettiklerinde Akyazı Mahallesi'ne giriş yapacaklar. Akyazı Mahallesi'ne giriş yaptıktan sonra levhaları takip ederek Akyazı 1 nolu Sokak üzerinden tekrar Kayseri Caddesi'ne giriş yapıp meydana doğru devam edecekler. Bunun neden altını çiziyoruz. Lütfen günün hangi saati olursa olsun levhalara dikkat edelim."

Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ