DENİZLİ (Habermetre) - Başkan Özdemir Enerji Kentleri Birliği Toplantısına Katıldı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Denizli'de düzenlenen Enerji Kentleri Birliği toplantısına katıldı. Türkiye'de 150 üye belediyeye sahip olan ve Başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı Enerji Kentleri Birliği'nin 2021 Yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Başkan Özdemir; Toplantı kapsamında düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler" paneline katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile de bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Özdemir, Başkan Osman Zolan'ı Niğde'ye davet etti. Denizli temasları çerçevesinde Denizli'de yaşayan Niğdelilerle buluşan Başkan Özdemir burada Niğde'ye dair karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Özdemir; "Denizli'ye Enerji Kentleri Birliği toplantısına katılmak için geldik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez riyasetinde Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı olağan Meclis toplantısına katılarak ilimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Toplantı öncesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret edip kendisiyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Değerli Başkanımıza misafirperverliği için çok teşekkür ediyor, en kısa zamanda Niğde'mize bekliyorum. Denizli'de ki Niğdeli hemşerilerimizle buluşarak Her ne kadar Niğde'mizden fiziken uzak olsak bile kalben yakın bir ortamda hemşerimizle birlikte memleket kokulu samimi muhabbetin tadına vardık. İnşallah Niğde'mizin enerjisine enerji katmaya devam edeceğiz" dedi.

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