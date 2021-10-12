NİĞDE (Habermetre) - Başkan Özdemir'den Rektör Uslu'ya Hayırlı Olsun Ziyareti Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hasan Uslu'yu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Özdemir; " Üniversitemiz bizler için bu şehrin can damarıdır. Biz belediye olarak tüm projelerimizde geleceğe yönelik atılımlar yapıyoruz. Üniversite bir şehrin bir ülkenin gelişmişliğinin en büyük göstergesidir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrenci potansiyeliyle ve yapmış olduğu çalışmalarla şehrimize büyük oranda katkı sunmaktadır. Bizler de Belediye olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda gençlerimizi ön planda tutuyor onlara çok kıymet veriyoruz. Biz Belediye olarak üniversitemizle iç içe geçerek çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Üniversite ve Belediye iş birliği ile bu şehre okumaya gelen her gencimize hizmet etmekten, taleplerini yerine getirmekten geri durmayacağız. " şeklinde konuştu. Ziyaret sonunda Başkan Özdemir, yeni Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya Niğde konulu bir duvar saati hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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