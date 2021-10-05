Başkan Özcan, Hacı Süleyman Efendi'yi mezarı başında andı - Haberler
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Başkan Özcan, Hacı Süleyman Efendi'yi mezarı başında andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Özcan, Hacı Süleyman Efendi'yi mezarı başında andı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 98. ölüm yıldönümünde Hacı Süleyman Efendi'yi Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 98. ölüm yıldönümünde Hacı Süleyman Efendi'yi Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Meşrutiyet'te Aydın milletvekili olarak Meclis-i Mebusan'da yer alan ve Milli Mücadele döneminde Nazilli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuran Hacı Süleyman Efendi'nin tarihi önem sahip olduğunun altını çizen Başkan Özcan; "Çok değerli büyüğümüz, hemşehrimiz Süleyman Efendi'nin vefatının sene-i devriyesinde mezarı başında ziyarette bulunduk. Memleketimizin kurtuluşunda bugünlere gelmesinde büyük emekleri geçen değerli büyüğümüze, silah arkadaşlarına ve tüm arkadaşlarına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bugün hür yaşıyorsak, ezanlarımızı dinleyip namazımızı kılabiliyorsak, memleketimizde Türkçe konuşabiliyorsak, değerli büyüklerimizin çok büyük katkıları, mücadelesi ve emekler sayesindedir. Kendilerinden Allah binlerce kez razı olsun. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Özcan, Hacı Süleyman Efendi'yi mezarı başında andı

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Haber: Başkan Özcan, Hacı Süleyman Efendi'yi mezarı başında andı - Haberler
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