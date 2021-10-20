Başkan Oran Muhtarlarla buluştu

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - Birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında Oran, "Vatandaşla belediyeyi buluşturan organ sizlersiniz. Sizler bu kentin nabzını tutan, dinamiklerini en iyi bilen kişilersiniz. Çeşme için el ele, kol kola, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sakarya Mahalle Muhtarı Fatma Alan Avşaroğlu yaptı.

Avşaroğlu yaptığı konuşmada, "Muhtarlık müessesesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir. Devletimizin her noktasındaki kurumsal temsilcileridir. Vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımız, kısıtlı imkanlarla büyük işlere imza atmaktadır" diye konuştu.

"El ele, kol kola, omuz omuza çalışacağız"

Törenin ardından muhtarlarla Tekke Plaj ve Restoranı'nda öğle yemeğinde bir araya gelen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Vatandaşla belediyeyi buluşturan organ sizlersiniz. Sizler bu kentin nabzını tutan, dinamiklerini en iyi bilen kişilersiniz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Çeşme ailem için el ele, kol kola, omuz omuza çalışacağız. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

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