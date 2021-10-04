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Başkan Oğuz köy ziyaretlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Oğuz köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Köylerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine konuk olan Oğuz, vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Kahramankazan'ın köylerinde yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Oğuz ziyaretleri kapsamında son olarak Yayalar ve Ahi köylerinde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını vatandaşlara sorarak, isteklerini dinliyor. Ziyaretleri sırasında aileden biri gibi karşılanan Oğuz, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. Oğuz ayrıca, köylerdeki genç yaşlı, kadın çocuk tüm vatandaşlarla yakından ilgileniyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine konuk olan Oğuz, burada vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor.

"Büyük bir aileyiz"

Başkan Oğuz, göreve geldiği günden bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ımızda 57 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizle her zaman iç içeyiz ve ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda köylerimize ayrı bir önem veriyoruz. Kahramankazan ailesinin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin tüm fertleriyle gece gündüz demeden bir aradayız. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla hep iç içe hep yürek yüreğe sürdürüyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Oğuz köy ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Oğuz köy ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Oğuz köy ziyaretlerini sürdürüyor

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Haber: Başkan Oğuz köy ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
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