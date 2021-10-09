Başkan Mahçiçek EXPO Alanında Muhtarları Ağırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Mahçiçek EXPO Alanında Muhtarları Ağırladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Mahçiçek EXPO Alanında Muhtarları Ağırladı

Başkan Mahçiçek EXPO Alanında Muhtarları AğırladıOnikişubat Belediyesi EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında şehre EXPO'yu tanıtıyor.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Başkan Mahçiçek EXPO Alanında Muhtarları Ağırladı

Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında şehre EXPO'yu tanıtıyor. Geçen haftadan bu yana birçok kurum ve toplulukla bir araya gelen Başkan Mahçiçek, bugün de Onikişubat ve Dulkadiroğlu muhtarları ve mahalle başkanları ile bir araya geldi.

Mesai arkadaşlarım olarak seslendiği muhtarlar ve mahalle başkanları ile kahvaltı yapan Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi.

"Memleketimizin her şeyi var bir tanınırlığı yok. Şimdiye kadar bize katılacağı bilgisini veren 25 ülke var, 2023'e kadar 50 ülke olacağını var sayıyoruz. Ziyaretçi ülkelerden gelenler arasında yatırımcılar da olacak. Üretimde Kahramanmaraşımız sayılı iller arasında. Burada birçok ticari anlaşma, işbirliği, ortak yatırımlar yapacaklar ve Kahramanmaraş kazanacak. Şehrimize 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz.

Sanayisi, tabiatı, tarihiyle güzel bir memleketimiz var. Tanıtımımız olmazsa kimse bilmez. Hafta sonları buralar cıvıl cıvıl olacak. Bu esnafımıza ekmek demektir.

EXPO alanımızı yerinde görün müşahede edin istedik. Bir hayalimiz vardı ve gerçek oldu. İstedikten sonra yapamayacağımız bir şey yok bu hayatta. Gelecek nesillerimize bırakacak en güzel yatırım olarak şehrimizde yerini alacak EXPO 2023 Rekreasyon Alanı.

Burası sadece fuar zamanı değil senenin 365 günü tüm vatandaşlarımız tarafından kullanılabilecek bir yaşam alanı haline gelsin diye birçok donatı ekledik. Müzesi, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Arasta Çarşısı, açık Avm, Nikah Sarayı, Konferans ve Kongre Merkeziyle burası şehrin ve bölgenin cazibe merkezi olacak.

Aynı zamanda çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir silüet kazanmış olacak. Baraj sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya yapacağımızı Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak. Çevresel ve ekolojik denge açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak.

Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz. Bu proje hepimizin projesi. Sahip çıkacağız ve 2023'e hep birlikte hazırlanacağız. "

Kahvaltı sonrası muhtarlara alanı gezdiren Başkan Mahçiçek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanımızın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı programa katılan muhtarlar ve mahalle başkanlarına hediye edildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici
Spor Aykut Kocaman Mesut Özil Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Murat Kurum Namaz Vakitleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Mahçiçek EXPO Alanında Muhtarları Ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 23:57:00. #1.11#