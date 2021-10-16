Başkan madalya avcısı Çevik'i kutladı

ISPARTA (Habermetre) - Isparta Belediye spor Kulübü Halter Takımının milli sporcusu 16 yaşındaki Fatmagül Çevik, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde geçen gün yapılan Dünya Şampiyonasında 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak ülkemize büyük bir başarı yaşatarak şehrimize döndü. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çevik'i makamında kabul ederek, başarısından dolayı tebrik etti ve altınla ödüllendirdi.

Bugüne kadar 6 Türkiye şampiyonluğu, 11 Türkiye rekoru kıran, 2021 mayıs ayında Kazakistan'da yapılan Dünya Şampiyonasında 6. olan, ağustos ayında ise Polanya'daki Avrupa Şampiyonasında birinci olarak altın madalya sahibi Fatmagül Çevik, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 16 yaşındaki Isparta Belediyespor Kulübünün Halter Takımının milli sporcusu Fatmagül Çevik, Cidde'de yapılan Dünya Halter Şampiyonasında koparmada 95, silkmede 108 kg kaldırdı. Toplamda da 203 kg ile Dünya Şampiyonasında bir gümüş, 2 bronz madalyanın sahibi olarak Isparta'ya döndü.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyespor kulübü sporcusu milli halterci Fatmagül Çevik ve Antrenörü Ferit Şen'i makamında kabul ederek elde edilen başarıdan dolayı kutladı, altınla ödüllendirdi.

Milli sporcu Fatmagül Çevik, dünya şampiyonasında karşılaştığı rakipleri ve elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, bugüne kadar maddi manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Çevik, "Şampiyona çok güzel geçti, 8 ülke vardı, güzel sonuçlar aldık. Hedefim 2024 olimpiyatları, Allah nasip ederse onlara gideceğim. Belediye Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Isparta halkına da çok teşekkür ediyorum, her daim arkamda oldu" dedi.

Antrenörü Ferit Şen de şampiyonaya ilişkin bilgiler verdi. Şen, "Fatmagül Avrupa'da 91 kg kaldırmıştı, bu şampiyonada 95 kg kaldırarak bizi çok gururlandırdı ve Brezilyalı rakibini geçerek dünya 2. 'si oldu" diyerek 16 yaşındaki Fatmagül'ün gelecek yılda da yıldız da yer alacağını belirtti. Şen, "Hedef, gelecek yıl Avrupa'da rekor kırmak dünya şampiyonasında da dünya şampiyonu olmak" diye konuştu.

Isparta Belediyesi ve belediyenin spor kulübü olarak yeni bir gurur daha yaşadıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, "Fatmagül Çevik dünya şampiyonasında yeni ödüllerle ülkemize döndü. 2 ay önce de Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. Maşallah Fatmagül kızımız ödüle doymuyor. Belediyemiz sporcusu Fatmagül artık dünya şampiyonasında İstiklal Marşımızı söyletmeye göndere Türk Bayrağımızı çektirme hedefine geldi. Bunu gerçekleştireceğine inanıyorum. Henüz 16 yaşında önünde parlak bir gelecek var. Fatmagül'ün elde ettiği bu başarılarla hem şehrimizi ön plana çıkarması, ülkemizin ismini duyurması çok güzel bir duygu. Antrenörümüz Ferit hocamıza da teşekkür ediyoruz. Kızımızın yetişmesinde, başarıya ulaşmasında büyük bir emeği var" görüşlerinde bulundu.

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