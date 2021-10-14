Başkan Kurt Yunus Emre Halk Çarşısı esnafı ile buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yunus Emre Halk Çarşısı esnafı ile bir araya geldi. Çarşı içinde gerçekleşen buluşmaya Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Çarşı esnafının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Başkan Kurt esnafın derdini dinledi, çözüm önerileri sundu. Esnafın istek ve talepleri ise belediye yetkilileri tarafından not alınarak ilgili müdürlüklere yönlendirildi.

Buluşmanın ana gündemi gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz oldu. Pandemi dönemi, sokak kısıtlaması ve yasakların kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen çarşı esnafı, pahalılıktan dert yandı. İşlerinin durduğunu anlatan esnaf, siftahsız gün geçirdiklerinin altını çizdi. Sohbet sırasında zaman zaman dış politikaya da değinilirken, yanlış uygulanan dış politikanın vatandaşın cebine yansıdığı vurgulandı. Yunus Emre Halk Çarşısı esnafı, Başkan Kurt'a ziyareti ve desteği için teşekkür etti.

"DERDE DERMAN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Odunpazarı Belediyesi'nin halkçı bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Kazım Kurt, esnaf ve halk buluşmalarının devam edeceğini söyledi. Başkan Kurt, "Hemşehrilerimizin derdini

dinliyoruz. Belediyemizle ilgili istek ve taleplerini birinci ağızdan dinliyor, ilgililere

yönlendiriyoruz. Ben her zaman hemşehrilerimin yanındayım. Ekonomik kriz, pandemi, yükselen döviz kuru… Bunlar, hem esnafı hem de vatandaşları darda bıraktı. Pandemi döneminde kepenk açamayan esnafımıza Halk Market'imiz ile destek olduk. Halk Market için yaptığımız alışverişleri de esnafımızdan yaparak onların yanında olduk. Odunpazarı Belediyesi olarak, derde derman olmaya devam edeceğiz" dedi.

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