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BAŞKAN KIRGÖZ: 'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

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BAŞKAN KIRGÖZ: 'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, çalışma arkadaşlarıyla dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, çalışma arkadaşlarıyla dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kirgöz buluşma toplantıları kapsamında belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Dikili Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen dayanışma gecesinde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

"Dayanışma içerisinde, güzel günlere"

İki ayrı gecede gerçekleşen etkinlikte ilk gün Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Jeotermal A. Ş ve Fen İşleri Müdürlükleri ve çalışanlarıyla bir araya gelindi. İkinci gün programında ise İmar ve Şehircilik, Mali Hizmetler, Emlak ve İstimlak, Kültür ve Sosyal İşler, Destek Hizmetleri, Muhtarlık İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Zabıta, Halkla İlişkiler, İşletme ve İştiraklar ve Yazı İşleri Müdürlüklerine bağlı çalışanlarla bir araya gelindi. Dayanışma yemeğine ev sahipliği yapan Başkan Adil Kırgöz, yaptığı konuşmada " Dikili'mize ve hemşehrilerimize hak ettikleri hizmeti vermek adına tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri performans ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte el ele vererek güzel ilçemiz için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Her zaman dediğim gibi biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

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