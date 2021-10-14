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Başkan Kılınç, yeni atanan vali yardımcılarıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Kılınç, yeni atanan vali yardımcılarıyla buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, atanan yeni Vali Yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, atanan yeni Vali Yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adıyaman Vali Yardımcılığı görevine atanan Abdulhamit Karaca, Mehmet Yasin Erkan ve İhsan Maskar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcılarını tek tek ziyaret eden Başkan Kılınç, yeni atamaların ülke, Adıyaman ve kendileri için hayırlı olmasını temenni edip, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Adıyaman'a atanan Vali yardımcıları Abdulhamit Karaca, Mehmet Yasin Erkan ve İhsan Maskar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, yeni atanan vali yardımcılarıyla buluştu

Başkan Kılınç, yeni atanan vali yardımcılarıyla buluştu

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