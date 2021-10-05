ADIYAMAN (Habermetre) - Başkan Kılınç;

"Şehrimizi Daha Modern Bir Görünüme Kavuşturacağız"

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Belediye'nin iş araçları filosuna yeni dahil olan freze makinesini, asfalt frezeleme esnasında inceledi.

Adıyaman Belediyesi'nin araç filosuna yeni dahil edilen freze makinesi, ilk frezeleme işlemine şehrin önemli arterlerinden olan Abdulmusa Caddesi'nde başladı. Caddenin deforme olan asfalt tabakasını titizlikle kazıyan yeni iş makinesini, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çalışma esnasında inceledi.

Teknik ekipten bilgi alan Başkan Kılınç; "Envanterimize aldığımız yeni asfalt freze makinesini Abdulmusa Caddesi'nde kullanıma başladık. Freze makinası ile asfaltları kazıyarak, sağlam ve kalıcı bir asfalt yapmayı hedefliyoruz. İnşallah en kısa sürede yollarımızı tamamlayarak, şehrimizi daha modern bir görünüme kavuşturacağız" dedi.

Titizlikle yapılan faaliyetleri gören vatandaşlar, çalışmalardan dolayı memnun kaldıklarını belirterek, başta Belediye Başkanı Kılınç olmak üzere, çalışanların tümüne teşekkürlerini ifade ettiler.

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