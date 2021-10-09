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Başkan Kılınç, Millet Bahçesi İçin Ankara'da

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Kılınç, Millet Bahçesi İçin Ankara'da

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yapımı devam eden "Millet Bahçesi" için görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara'da.

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yapımı devam eden "Millet Bahçesi" için görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara'da.

Adıyaman'ın önemli projeleri arasında yer alan "Millet Bahçesi" projesi hakkında görüşmeler yapmak üzere Başkent Ankara'ya giden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ı ziyaret etti. Genel Müdür Kayapınar'ı makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda kısa bir açıklama yapan Başkan Kılınç; "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile 'Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların mevcut durumunu ve yapılacak olanlarla ilgili görüştük. Destekleri için Sayın Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

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