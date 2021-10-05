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Başkan Kılınç, Çalışma Alanlarını İnceledi

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Başkan Kılınç, Çalışma Alanlarını İnceledi

Başkan Kılınç, Çalışma Alanlarını İncelediAdıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin farklı yerlerinde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

ADIYAMAN (Habermetre) - Başkan Kılınç, Çalışma Alanlarını İnceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin farklı yerlerinde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaz sezonunu yoğun ve verimli bir şekilde kullanan Adıyaman Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan hizmetlerin hayata geçirilmesi için, mahallelerde gerekli çalışmalar yapılıyor.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin birçok noktasındaki farklı çalışma alanlarını gezdi. Yapım faaliyetleri devam eden, Millet Bahçesi, Organize Sanayi Güney Çevreyolu, Tarihi Adıyaman Çarşısı ile Eski Şire Pazarı Gençlik Merkezi'ne giderek incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, yürütülen çalışmalara ilişkin teknik ekiplerden bilgi aldı. Çalışma alanlarında görev alan belediye çalışanları ile sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi. Zaman zaman karşılaştığı mahalle sakinleri ile de hasbihal ederek, talep ve önerilerini dinledi.

İncelemeler sonucunda kısa bir değerlendirme yapan Başkan Kılınç, "Mahallelerimizdeki eksiklikleri gidermek, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak ve ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini götürebilmek için tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor. Belli bir çalışma takvimi ile birlikte altyapı ve üstyapı faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sabırla inşallah tüm mahallelerimizi pırıl pırıl yapacağız" ifadelerini kullandı.

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