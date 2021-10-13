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Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve sucuğunun coğrafi işaret almasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve sucuğunun coğrafi işaret almasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

Kendine özgün ürünleri ile birçok coğrafi işareti bulunan Aydın'a, bir yenisi daha eklendi. İncirliova'nın geleneksel lezzetlerinden olan deve sucuğu coğrafi işareti alırken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, protokol üyeleri ile birlikte emeği geçen 60 kişiye teşekkür plaketi takdim etti. Geleneksel lezzetlerinin tescillenmiş olmasının önemine dikkat çeken Başkan Kaya; "Amacımız bu önemli lezzetimizi gelecek kuşaklara aktarmak" dedi.

"İlk tadıyla koruyacağız"

İncirliova denildiğinde akla cennetin meyvesi incir ile birlikte deve güreşleriyle devecilik kültürü gelir. Deve sucuğu da bu kültürün en önemli lezzetlerinden birisidir ve sadece İncirliovamızda üretilir. Bu geleneksel lezzetin, tescil edilmesi bu açıdan çok önemli bir çalışmadır. Bu çalışmalar önceki belediye başkanımız Gürşat Kale, döneminde başlamıştır. Bu vesile ile kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de bu güzel çalışmayı devam ettirdik ve olumlu bir şekilde sonuçlandırdık. Deve sucuğunun İncirliova adına tescil edilmesini sağladık. Amacımız, deve sucuğunun yıllar önce yapıldığı ilk tadıyla koruyup, gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesile ile deve sucuğumuzun coğrafi işaret alması konusunda emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kültür Park'ta gerçekleştirilen törene, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt, İncirliova Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Demirci, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, ilçe parti başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - AYDIN

Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

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Haber: Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür - Haberler
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