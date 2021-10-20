Başkan Karagözoğlu: Teknolojik Gelişmeler Kamu Hizmetlerine Olan Güveni Artırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Kamuda Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

KAİD'in Bimser şirketiyle ortaklaşa düzenlediği etkinlikte konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, dijitalleşmenin etkilerinden bahsetti. Bilgi teknolojilerine olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Karagözoğlu, toplantının ülkemizin her alanda dijitalleşmesine katkı sunacak tecrübe ve fikir paylaşımlarında bulunulması açısından verimli geçtiğini dile getirdi.

"Dijital dönüşüm yolcuğunda, politikalarımızla, düzenlemelerimizle sektörümüze destek veriyor, ülkemize hizmet için yolları açıyoruz" diyen Karagözoğlu, "Bundan sonraki dönemde de, dijital dünyadaki yerimizi daha da sağlamlaştırmaya kararlıyız. İstişarelerde bulunduğumuz değerli konuşmacılara, kıymetli sektör temsilcilerine ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz için yeni yaklaşımlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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