Başkan Karagözoğlu 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurasında Başka Ülkelerdeki Mevkidaşları ile Görüştü

İSTANBUL (Habermetre) - 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Programa katılan Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu etkinlik kapsamında başka ülkelerin düzenleyici kurum temsilcileri ile ikili görüşmeler yaptı.

Başkan Karagözoğlu ilk olarak KKTC Heyeti ile bir araya geldi. Yaptığı görüşmede heyetle BTK ile ilgili bilgileri paylaşan Karagözoğlu, "Görüşmelerde, KKTC'nin gelişen altyapısı ve teknolojik uyum sürecini değerlendirdik. İş birliğimiz daha da güçlenerek devam edecek" temennisinde bulundu.

Karagözoğlu daha sonra ikili görüşmeler çerçevesinde Karadağ Heyeti ile bir araya geldi. Karagözoğlu ve beraberindekiler Karadağ Elektronik Haber leşme ve Posta Hizmetleri Başkanı Branko Kovijanic ve heyetiyle buluştu.

Türkiye ve Karadağ arasındaki iş birliği çalışmalarının önemine vurgu yapan Karagözoğlu, atılabilecek somut adımlara yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

İki ülke arasında daha önce 6 Temmuz 2011 tarihinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Başkan Karagözoğlu bir sonraki ikili görüşmesini Bulgaristan Heyeti ile gerçekleştirdi. Bulgaristan Haber leşme Düzenleme Komisyonu (CRC) Kurul Başkanı Ivan Dimitrov ile bir araya gelen Karagözoğlu, iki ülke arasında işbirliğinin önemine dikkat çekti Karagözoğlu, "Elektronik haber leşme ve posta hizmetlerine yönelik yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

Bulgaristan Haber leşme Düzenleme Komisyonu ile 30 Temmuz 2009 tarihinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Başkan Karagözoğlu Türki Cumhuriyetlerden Kırgızistan Heyeti ile de bir araya geldi. Kırgızistan Devlet Haber leşme Kurumu Direktörü Talant Kalykov ile görüş alışverişinde bulunan Karagözoğlu, iki ülke arasında yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğini dile getirdi. Toplantının ardından ikili arasında hediye takdimi gerçekleşti.

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Haber leşme Ajansı ile 19 Mart 2013 tarihinde mutabakat zaptı imzalanmıştı.

İran Heyeti de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da görüşülen heyetler arasındaydı. İki ülke arasında bilgi teknolojileri alanında yapılan çalışmalar ve gelecekte yapılması öngörülen çalışmalar görüşüldü.

BTK Başkanı Karagözoğlu son olarak Arnavutluk Heyeti ile görüşme yaptı. Elektronik ve Posta Haber leşme Kurul Üyesi Lorenc Bako ve beraberindekilerle fikir teatisinde bulunuldu. Elektronik haber leşme sektörünün ülkeler bazında değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması konusunda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

BTK ile o zamanki adı TRE olan AKEP arasında 2007 yılında bir mutabakat zaptı imzalanmış, değişen koşullara göre gözden geçirilerek tadil edilmiş ve revize edilen metin 10 Mayıs 2018 tarihinde yeniden imzalanmıştı.

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