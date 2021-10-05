Başkan Karaca suç duyurusunda bulundu

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye Belediyesi'ne ait, Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret A.Ş'nin hesaplarında, 2014-2019 yılları arası, Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkarılan 2 Milyon 966 Bin TL'lik açık yargıya taşındı. 5 yıllık süreçte zarar eden Belediyenin şirketi 2020 yılında kar etmeye başladı.

2019 Nisan ayında seçimleri kazanarak göreve başlayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca seçim döneminde verdiği söz gereği verdiği talimatla, Fethiye Belediyesi'ne ait şirket Yeminli Mali Müşavir tarafından incelendi. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan raporun ardından, Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret A.Ş'nin hesaplarında olması gereken toplamda 2 milyon 966 Bin TL'lik miktarın olmadığının görülmesi üzerine başlatılan çalışmaların ardından konu yargıya taşındı. Fethiye Belediyesi'nin 1 Ekim günü yapılan meclis toplantısında Başkan Alim Karaca konuyu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Ucu nereye varırsa varsın, Fethiye Belediyesi' nde kim yanlış yapıyorsa, kararlılıkla bunlarla mücadele edeceğiz. Elinizde bir belge varsa, bizimle, yargıyla paylaşabilirsiniz. Biz gereğini yaparız. Yargıya intikal eden bir suç duyurusu oldu. 2014-2019 yılları arasında 5 yılda şirketle ilgili bir araştırma yaptık. Yaklaşık 2 milyon 966 TL gibi bir rakam açık bulundu. Biz de yargıya intikal ettirdik. Yargı kararını verecek. Fethiye Belediyesi'nde kim yanlış yaparsa, hakkında soruşturma açarız. Bizim her zaman hedefimiz şeffaflık" dedi. - MUĞLA

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