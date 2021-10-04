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Başkan Kaplan'dan yeni yatırımlar için dev bütçe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Kaplan'dan yeni yatırımlar için dev bütçe

Koçarlı Belediyesi'nin ekim ayı toplantısının ikinci oturumunda 2022 yılı tahmini bütçesi 76 milyon 362 bin 790 lira olarak oybirliğiyle kabul edildi.

AYDIN (İHA) - Koçarlı Belediyesi'nin ekim ayı toplantısının ikinci oturumunda 2022 yılı tahmini bütçesi 76 milyon 362 bin 790 lira olarak oybirliğiyle kabul edildi.

Koçarlı Belediyesi'nin ekim ayı toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın başkanlığında yapıldı. Belediyenin 2022 yılı tahmini bütçesi, bir önceki yıla göre 23 milyon liralık artışla 76 milyon 362 bin 790 lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

"Çoğu belediyede olmayan bütçeye sahibiz"

Toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında, bir önceki yıla göre 2022 yılı bütçesinde 23 milyon liralık artışa gittiklerine değinen Başkan Kaplan, "17 ilçe içerisinde çoğu belediyede olmayan bir bütçeye sahibiz. 2020 yılı bütçemiz 53 milyon 168 bin 987 liraydı. Bütçemizin dokuz aylık dönemde gerçekleşme oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti. Bu oranı, yıl sonu itibariyle yüzde 85'in üzerine çıkaracağız. 2022 yılı bütçemizi 76 milyon 362 bin 790 lira olarak belirledik. Önümüzdeki yıl bütçemizi biraz daha arttırmayı planlıyoruz" dedi.

"Ralliyi geleneksel hale getirdik"

Toplantıda ayrıca Aydın Otomobil Sporları Kulübü ile Koçarlı Belediyesi iş birliğinde ilki 2019 yılı Kasım ayında yapılan tırmanma yarışının bu yıl yeniden yapılmasına da karar verildi. Atatürk Kupası kapsamındaki tırmanma yarışının final ayağının 23-24 Ekim'de Adnan Menderes Kent Ormanı'nda yapılacağını belirten Başkan Kaplan, "Tırmanma rallisinin finali, Adnan Menderes Kent Ormanı'mızda yapılacak. Kupanın adı 'Atatürk'. Ralliyi, geleneksel hale getirdik. Tüm vatandaşlarımızı ve yarışseverleri tırmanma yarışına bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaplan'dan yeni yatırımlar için dev bütçe

Başkan Kaplan'dan yeni yatırımlar için dev bütçe

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