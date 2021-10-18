KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle muhtarları ile Ilıca Harlek Otel'de bir araya geldi. Başkan Işık, göreve geldiği süreçten günümüze kadar geçen süredeki çalışmaları ve önümüzdeki dönemde yapımına başlanacak projeler hakkında bilgiler verdi.

Mahalle muhtarlarını önemseyen ve her fırsatta bir mahalleye giderek talepleri ve sorunlarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca Harlek Otel'de tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Işık, göreve geldiği günden günümüze kadar süreçte mahallelere yapılan hizmetleri anlattı. Yapılan toplantıda bugüne kadarki süreçte yaşanan bazı sıkıntıları da muhtarlarla paylaşan Başkan Işık, genel bilgilendirme sunumunda, "535 milyon liranın 85 milyon lirasını faize ödedik. 3 yıl içinde ödeyeceğimiz toplam 550 milyon liralık Belediye hizmet binası ve 1453 konutları borcunun 215 milyon lirası faiz borcu. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 400 milyona yakın yer altı ve yer üstüne yatırım yaptık. Göreve geldiğimizde 2018 yılı gerçekleşen gelir 225 milyon, hedef 280 milyon liraydı. Biz iki buçuk yılda geliri 4'e katladık. Bu ekip işidir. Biz bunun bir şey yapmadık. Hakkaniyetli harcama, öncelikleri sıralama, lüzumsuz harcamaları kısma ve toplanmamış borçları toplayarak bunu başardık. Vatandaşlarımız bize inandı 5 yıldır, 10 yıldır ödemediği borçlarını ödemeye başladı" dedi.

Başkan Işık, Kütahya'da uygulaya koydukları sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye'ye örnek olduklarını ifade ettiği konuşmasında, Hilal Bebek Projesi ile bugüne kadar 750 aileye ulaşıldığını ifade etti. Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Işık, engelsiz ulaşım projesi ile 287 halk otobüsü ve 326 adet parkın tamamı engellilerin ulaşabileceği bir hale dönüştürüldü dedi. Hilal Kart Projesi ile birlikte 14 bin aileden 42 bin kişiye sosyal destek sağlandığını hatırlatan Başkan Işık, İkamet Kart Projesi ile birlikte 11 bin üniversite öğrencisinin 2019 yılı içinde ikametgahını Kütahya'ya aldırarak, Kütahya Belediyesini 250 bin nüfuslu belediyenin üzerine taşıdıklarını ve B8 grubu belediyeler arasına girdiklerini söyledi. - KÜTAHYA