Başkan Işık: 'İlimizin değerleri tanıtıldı' - Haberler
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Başkan Işık: "İlimizin değerleri tanıtıldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkan Işık:

Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu kapsamında düzenlenen etkinlikler, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası önünde açılan stantla devam etti.

KÜTAHYA (İHA) - Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu kapsamında düzenlenen etkinlikler, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası önünde açılan stantla devam etti. Birçok Kütahya firmasının ve kurumunun yer aldığı stantlarda Kütahya'nın çini ve seramik ürünleri sergilenirken, çark ustalarının canlı workshopları katılımcı ülke temsilcilerinin dikkatini çekti.

Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapan Kütahya Belediyesi, etkinlikler kapsamında belediye binası önünde tanıtım stantları açtı. Canlı workshopların yapıldığı stantlarda, misafirler ortaya çıkan eserleri ve çalışmaları hayranlık içinde izlediler.

Stantları ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, katılım sağlayan tüm firmalara, kuruluşlara ve misafirlere teşekkür ederek, Kütahya'da gerçekleşen Forum ile ilin tanıtımına sağlanan katkının önemli olduğunu vurguladı.

Stantlar Cumartesi gününe kadar açık kalarak vatandaşlarımız tarafından da gezilebilecek. - KÜTAHYA

Başkan Işık: İlimizin değerleri tanıtıldı

Başkan Işık: İlimizin değerleri tanıtıldı

Başkan Işık: İlimizin değerleri tanıtıldı

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