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Başkan Işık, Gazi Kemal Mahallesi'nde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Işık, Gazi Kemal Mahallesi'nde

Kütahya'nın Gazi Kemal Mahallesi'nde tamamlanan ve devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle sakinleriyle de görüşerek taleplerini dinledi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gazi Kemal Mahallesi'nde tamamlanan ve devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle sakinleriyle de görüşerek taleplerini dinledi.

Kütahya'nın en eski mahallelerinden birisi olan Gazi Kemal Mahallesi'nde yılların biriken sorunları birer birer çözüme kavuşturuluyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan hizmetlerin mahalle sakinlerine ve Kütahya'ya hayırlı olmasını talep etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık, Gazi Kemal Mahallesi'nde

Başkan Işık, Gazi Kemal Mahallesi'nde

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