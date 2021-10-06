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Başkan Gürün, Üniversite Öğrencileriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Gürün, Üniversite Öğrencileriyle buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, üniversite eğitim için Muğla'ya gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler için harekete geçti.

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, üniversite eğitim için Muğla'ya gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler için harekete geçti. Şehir dışından kente gelerek üniversite hayatına adım atan ancak henüz yurt ve ev bulamadıkları için konaklama sorunu yaşayan öğrencilere kapılarını açan Başkan Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesinin konaklama hizmetinden yararlanan öğrenciler ile bir araya geldi.

Kendilerine kalıcı bir yer buluncaya kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği konaklama alanlarında geçici olarak misafir edilen öğrenciler, konaklama sorunlarına çözüm ürettiği için Başkan Gürün'e teşekkür ettiler.

Üniversite öğrenciler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Gürün, öğrencilerin yaşadıkları sorunları dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

Başkan Gürün, "Muğla öğrenciyi seven, öğrenciye karşı toleransı yüksek olan bir kent"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun sadece Muğla'da değil, bütün Türkiye'de olduğunu ifade etti. Başkan Gürün, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın eğitimine odaklanmaları ve sadece bu çerçevede yol almaları gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir evladımızın sokakta kalmasına gölümüz razı olmaz ve olmamalıdır. Biz ailelerinden uzakta yeni bir hayata başlarken öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyeti gidermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda barınma sorunu yaşayan öğrencilerimizi tahsis ettiğimiz konaklama alanlarında geçici olarak misafir etmeye başladık. Muğla, öğrenciyi seven, öğrenciye karşı toleransı yüksek olan bir kenttir" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Başkan Gürün, Üniversite Öğrencileriyle buluştu

Başkan Gürün, Üniversite Öğrencileriyle buluştu

Başkan Gürün, Üniversite Öğrencileriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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