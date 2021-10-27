BAŞKAN GÜRKAN CUMHURİYET MEYDANINDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

MALATYA (Habermetre) - CUMHURİYET MEYDANINDAKİ BİNALARIN YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Malatya genelinde yapmış olduğu çalışmalarla şehrimizin geleceğine yatırım yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Malatya'ya meydan alanı olarak kazandırılan alanda incelemelerde bulundu.

Her fırsatta Malatya'nın dününe, bugününe ve yarınına hizmet ürettiklerini belirten Başkan Gürkan, Malatya'yı Türkiye'nin örnek illerinden biri haline getirmek için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Malatya'ya nezih bir meydan kazandırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Cumhuriyet Meydanı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlimizde resmi törenlerin yapıldığı tek alan olan anıt önünde, törenler sırasında ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. Malatya'da trafiğin önemli ölçüde inkıtaaya uğradığı bir yapı formatından özellikle Cumhuriyet Meydanı olarak planladığımız alanda bulunan binaların kaldırılarak altının sığınak ve otopark olması ve üst kısmında güzel bir meydan düzenlemesi yapılarak törenlerin bundan sonraki süreçte yeni meydanda yapılması noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıkım çalışmaları ve akabinde enkazın alandan kaldırılma süreci inşallah kısa zamanda bitirilir. Enkaz çalışmalarının sonrasında sığınak ve otopark çalışmalarına başlanacak. Çalışmalarımız neticesinde inşallah önümüzdeki yılın 19 Mayıs tarihine bir aksilik olmazsa meydanımızı yetiştirmeye çalışacağız. Çalışmalarımızın Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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