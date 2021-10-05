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Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı; ayrıca Karamel isimli köpek ile Oğulcan isimli kediyi de makamında ağırlayıp besledi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ' 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı; ayrıca Karamel isimli köpek ile Oğulcan isimli kediyi de makamında ağırlayıp besledi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Belediye binası önünde bulunan parkın farklı noktalarına kedi ve köpekler için imal edilen beslenme noktaları kurulup mama ve su konuldu; hayvanseverlere de üstü metal levha korumalı yağmurdan etkilenmeyen kedi ve köpek besleme odakları ile kuş yuvaları dağıtıldı. Etkinlikte, "Sadece 4 Ekim'de değil, her gün koruyalım, her gün sevelim, her gün doyuralım" yazılı pankart dikkat çekti.

"Hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana sokak hayvanları için hayvanseverler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte proje ve kampanyaları hayata kattıklarını belirten Başkan Gültak, bir hayvansever olduğunu ifade ederek, "Küçüklüğümden beri ya bir kedim ya da köpeğim oldu, evde kuş beslediğim de oldu. Hayvanlarla iletişime geçildiğinde, onların da birer can ve can dostu olduğunu, bizlerle bu dünyada beraber yolculuk yaptığını hissediyorsunuz. Hayvan hakları konusunda ciddi bir toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şiddete uğrayan veya aç kalan canlarımızı gördüğünüzde emniyet birimleri ve bize bildirmenizi rica ediyorum. Üzerimize düşen ne görev varsa her zaman yapmaya hazırız" dedi.

"Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Gültak, korona virüs salgını medeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı günlerinde zor anlar yaşayan sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanına mama ve su ulaştırdıklarını, Adanalıoğlu sahilindeki başıboş köpekler için korunaklı bir alan yaparak onlara mama ve su desteği vermeye devam ettiklerini söyledi. Akdeniz ilçesinde tarım müdürlüğü de kurduklarını dile getiren Gültak, "Bu müdürlüğümüz de artık hayvan hakları ile ilgili yoğun çalışmalar yapacak. Meclise; müdürlüğümüzün nasıl çalışacağına dair yönetmeliği de getirdik. Meclisimizden geçtikten sonra özellikle hayvanlarımız ve tarım alanlarımız ile ilgili yoğun bir çalışma başlatılacak. Görevde olduğumuz sürece her zaman can dostlarımızın ve hayvan severlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Can dostlar için çalışan, onların sağlığı, beslenmesi ve güvenliği için mücadele eden herkese teşekkür eden Gültak, etkinliğin sonunda, kedi ve köpekler ile belediye etrafını mesken tutan güvercinleri elleriyle besledi, hayvanseverlerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. - MERSİN

Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı

Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı

Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı

Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı

Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı

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