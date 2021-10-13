Başkan Esen: 'Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor' - Haberler
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Başkan Esen: "Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkan Esen:

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Üçoluk'taki orman yangını bölgesinde gece saatlerine kadar incelemelerde bulundu.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Üçoluk'taki orman yangını bölgesinde gece saatlerine kadar incelemelerde bulundu. Esen, "Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor" dedi.

Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün öğleden sonra yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın haberini alan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de ekiplerle yangın bölgesine gitti. Alanda ilerleyen saatlere kadar incelemelerde bulunan Başkan Esen, belediyenin birçok iş makinesini ve belediyenin deneyimli personelini alana yönlendirdi. Orman yangınına yönelik sabah saatlerinde açıklamalarda bulunan Başkan Esen, "Yangın dün öğleden sonra Kemer'e bağlı Ovacık ile Konyaaltı'na bağlı Üçoluk arasında başladı. Yangının ilk çıktığı andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve belediyemizin ekipleri müdahale etmeye başladı. Dün maalesef rüzgarın oluşturduğu dezavantajı yaşadık. Rüzgarın etkisiyle yangın Çandır vadisine doğru ilerlemeye başlamıştı. Bu telafisi korkunç bir neticeyi doğurabilirdi. Çandır bölgesi sık ormanlar nedeniyle karayolu ile girmenin imkanının olmadığı bir bölge. Bizim de içinde bulunduğumuz ekipler sabaha kadar bunun olmaması için çalıştı. Rüzgar da yön değiştirince bu tehlikeyi atlattık. Yangın şimdilik kontrol altında ama rüzgarın şiddeti tabloyu bir anda değiştirebilir. Tehlike henüz geçmiş değil, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimizin tamamı orada. Umarım kısa süre içinde söndürüldüğüne yönelik haberler i vatandaşlarımız ile paylaşırız" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Esen: Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor

Başkan Esen: Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor

Başkan Esen: Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor

Başkan Esen: Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor

Başkan Esen: Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor

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Haber: Başkan Esen: 'Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor' - Haberler
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