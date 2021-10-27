Başkan Ergün, Uzunırmak'ı Ağırladı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Aydın eski Milletvekili Ali Uzunırmak'ı ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının Manisa'da gelişimi ve değişimi yaşattığını belirten Uzunırmak, Başkan Ergün'e çalışmaları nedeniyle teşekkür etti, yeni belediye hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

MHP Aydın eski Milletvekili Ali Uzunırmak, milletvekilliği dönemindeki danışmanı Hasan Gönülalan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Uzunırmak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının Manisa'da gelişimi ve değişimi yaşattığını belirten Uzunırmak, Başkan Ergün'e çalışmaları nedeniyle teşekkür etti, yeni belediye hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Ziyaretleri nedeniyle Uzunırmak ve Gönülalan'a teşekkür eden Başkan Ergün de, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı eserden armağan etti.

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