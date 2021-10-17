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Başkan Ergün, Mevlid Kandili'ni Kutladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Ergün, Mevlid Kandili'ni Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Ergün, tüm Manisalıların ve İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Mevlid Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları kaydetti: "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kutlu doğumu olan mübarek Mevlid Kandili'ne ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Yaşantısı ve davranışlarıyla tüm insanlığın yol göstericisi olan Peygamber Efendimiz, yaşantısıyla da örnek ve mübarek bir şahsiyettir. Onun hayat anlayışını ve güzel ahlakını örnek alarak bu mübarek kandilin anlamını en güzel şekilde idrak etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz değerli hemşerilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandilini kutluyorum. Bu güzel manevi iklimin tüm insanlığa ve İslam alemine barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. "

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Haber: Başkan Ergün, Mevlid Kandili'ni Kutladı - Haberler
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