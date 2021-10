Başkan Ergün, Manisa FK Futbol Şenliği'ne Katıldı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü tarafından Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen U-12 Futbol Şenliği'nin kapanış törenine katıldı. Kapanış töreninde konuşan Başkan Ergün, Manisa'da hayata geçirilen sportif yatırımlarla adeta bir sporcu ordusu yetiştirdiklerini belirtirken, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sporculara seslenerek, "Bu turnuvaya katılan tüm takımlar ve sporcularımız, hepiniz benim gözümde şampiyonsunuz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılı münasebetiyle U-12 Futbol Şenliği düzenlendi. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen futbol şenliğine Manisa FK'nın yanı sıra Salihlispor, Kula Gençlik Spor, Soma Zaferspor, İstasyon Gençlikspor, Selvilitepe Akademi, Manisaspor, Gençordu Spor, Karabulut Spor, Çıkrıkçı Gençlik Spor, Poyraz Spor, Yunusemre Belediyespor, Turgutluspor, Akhisar Yıldırımspor, Gölmarmara Spor, Eşmeliler Spor Kulübü, Avşar Spor, Horozköy Spor, Anka Spor, Kırkağaç Acar İdman Yurdu, Çatalköprü Spor, Manisa Yıldızspor takımlarından toplamda 460 sporcu katıldı. Gün içerisinde oynanan müsabakaların ardından turnuvanın kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa FK Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, MHP İl Başkanı Murat Öner, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları katıldı. Manisa FK U-12 futbol şenliğin kapanış töreni Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, bir konuşma yaptı.

Manisa FK Olarak Altyapıya Çok Büyük Önem Veriyoruz

Manisa Futbol Kulübü olarak Türk futboluna örnek sporcular kazandırmayı kendilerine ilke edinerek yola çıktıklarını belirten Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Bizim için örnek futbolcu demek; ailesine, öğretmenine, arkadaşına saygı gösteren, Ata'sını ve vatanını seven, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olan futbolcu demektir. Manisa Futbol Kulübü olarak sürekli gelişim ve değişim halinde olarak çağımızın gereksinimlerini takip ediyor, gelecek neslin futbolcularını yetiştiren alt yapıya çok büyük önem veriyoruz. En çok yatırımı alt yapıya yaptık. En yeni tesisimizi, en yeni futbol sahamızı alt yapıya tahsis ettik. Çünkü biliyoruz ki alt yapıya yapacağımız yatırım geleceğimize yapacağımız yatırımdır. Bu yatırımın en güzel meyvelerini, altyapımızdan yetişen ve şu anda A takımımızda futbol oynayan Mehmet Uysal ve Milli formamızı giyen Yiğit Kerem ile aldık. Altyapımızdaki gençlerimizin gelişimine önem verdiğimiz gibi ilimiz gençlerinin sportif faaliyetlerini destekleyici çalışmalar da bizim için büyük önem arz etmektedir. Manisa'mızda ve çevre illerde faaliyet gösteren 20 Futbol Okulumuzda yaklaşık 2 bin çocuğumuza futbol eğitimi veriyoruz. Futbol Okullarımıza gösterilen büyük ilgi çalışma şevkimizi daha da arttırıyor. Özellikle teknoloji ve madde bağımlılığının her geçen gün arttığı bu dönemde gençlerimizi sporla, futbolla sosyalleştirmek çok daha değerli hale geldi. Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak her sene gelişen ve sürdürülebilir turnuvalar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede ikinci adımımızı bugün, 2010 doğumlu sporcular için düzenlemiş olduğumuz Cumhuriyet U12 Futbol Şenliği'yle atmış olduk. Önümüzdeki süreçte farklı yaşlarda turnuvaların da düzenleneceğini şimdiden müjdelemek istiyorum. Bugün hep birlikte Cumhuriyetimizin 98. yılını en sevdiğimiz iş olan futbol oynayarak kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı ve özel bir günde düzenlenen bu güzel şenliğe katılan sporcularımıza, ailelerine, kulüplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Manisa'mızda tesis anlamında çok ciddi yatırımlar yapan futbol sevdalısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Manisa Futbol Kulübü olarak her zaman gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Ergün, Tüm Takımları Tebrik Etti

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'ın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir konuşma yaptı. Başkan Ergün, "Manisa Futbol Kulübümüzün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı U-12 Futbol Şenliği vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyor, bu güzel turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Bayramını Kutladı

Başkan Ergün, konuşmasının devamında Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladıklarını dile getirerek, "Bugün, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98'inci yılını coşkuyla kutluyoruz. Öncelikle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim. Bizlere bu toprakları vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel bayram vesilesiyle sevgili çocuklar haydi hep birlikte haykıralım: Ne Mutlu Türküm Diyene! Başkan Ergün'ün ardından tribündeki sporcuların da Ne Mutlu Türküm Diyene! diyerek coşkuyla haykırdılar.

15 Branşta 5 Binin Üzerinde Çocuğa Spor Hizmeti Veriyoruz

Göreve geldiği ilk günden itibaren çocukları spora özendirecek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutacak projelerin içinde yer aldıklarını ifade eden Başkan Ergün, "Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Tevfik Lav Spor Tesisi gibi birçok spor tesisini üretken belediyecilik anlayışı ile Manisa'mıza kazandırdık. Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için 15 branşta 5 binin üzerindeki sporcumuza hizmet veriyoruz. Bu branşlarda sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu gurur bizlerin, bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin. Bunun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizdeki diğer amatör spor kulüplerinin de her zaman yanında olduk. Gerek maddi, gerek manevi desteklerimizle, evlatlarımızın daha fazla sportif faaliyetlere katılmasını sağladık. Saydığım tüm bu branşlar, tüm bu tesisler ve tüm bu yatırımlar Manisa için, Manisa'mızın çocukları için" diye konuştu.

Manisa FK, 2 Bine Yakın Çocuğa Eğitim Veriyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının devamında Manisa FK'da verilen eğitimlere de değinerek, "Manisa Futbol Kulübümüzün altyapıya verdiği önem ve yenilik hamlesiyle bugün 2 bine yakın evladımız sportif eğitim almaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun sporcularıyla birlikte toplamda 7 bine yakın çocuğumuzun spor eğitimi aldığı dev bir sporcu ordusuna sahibiz" dedi.

Her Zaman Size Destek Olacağız

Manisa'da hayata geçirdikleri sportif yatırımların geleceğimizin teminatı olan çocuklar için yapıldığını belirten Başkan Ergün, "Bunların karşılığında çocuklarımızdan tek bir beklentimiz var. Sporun barış, kardeşlik ve dostluk olduğu gerçeğinden ayrılmadan, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini iyi kavrayın. Zararlı alışkanlıklardan uzak durarak, ailenize, vatanınıza ve milletinize faydalı bireyler olarak yetişin. Sizleri Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in sonsuza kadar savunucusu gençler olarak görmek bizleri fazlasıyla mutlu eder. İnşallah sizler, gelecekte elde edeceğiniz başarılarla uluslararası arenada bizleri ve Manisa'yı en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Buna inancım tamdır. Bu yolda her zaman yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

Hepiniz, Benim Gözümde Şampiyonsunuz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının son bölümünde turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Başkan Ergün, "Manisa Futbol Kulübümüz tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı U-12 Futbol Şenliği'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm takımlarımızın tamamı benim gözümde şampiyondur. Takımlarımızın değerli hocalarını ve sporcularını ayrı ayrı kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını diliyorum" diye konuştu.

Takımlara Plaket Verildi, 'Nutuk' Armağan Edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından turnuvaya katılan tüm takımlara plaket, katılım belgesi ve Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılı münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı eşsiz eser 'Nutuk' armağan edildi. Manisa Futbol Kulübü tarafından organize edilen U-12 Futbol Şenliği hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet