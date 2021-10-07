Başkan Ergün, Kaymakam Çaykara'yı konuk etti

MANİSA (Bültenler) - Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, yeni binanın hayırlı hizmete vesile olmasını temenni etti. Kaymakam Çaykara, Başkan Cengiz Ergün'e de çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kaymakam Çaykara'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin MASMEK kurslarında üretilen el emeği kaftan hediye etti.

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