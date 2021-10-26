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Başkan Ergün, Başkan Çerçi'yi ağırladı

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Ergün, Başkan Çerçi'yi ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ağırladı.

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, devam eden ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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