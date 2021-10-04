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Başkan Ergin, "Satın alma sahiplen"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Ergin,

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Köpek Bakım, Rehabilitasyon ve Ogan Cemal Can Tedavi Merkezi'nde liseli öğrencilerle buluştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Köpek Bakım, Rehabilitasyon ve Ogan Cemal Can Tedavi Merkezi'nde liseli öğrencilerle buluştu.

Başkanı Ergin, sokaktaki dostlarla bir değil her gün ilgilendiklerini, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasına, onların yiyecek, içecek sorunlarına, aşılarına ve bakımlarına kadar her türlü detayı önemsediklerini söyledi.

Başkan Ergin, "Bu özel günde çocuklarımızla birlikte belediyemizin barınağını ziyaret ettik. Minik dostlarımız ve öğrencilerimizle birlikte barınakta keyifli vakit geçirdik. Öğrenme sürecinde olan çocuklarımızın sokak hayvanları konusunda farkındalıklarını ve sosyal duyarlıklarını geliştirmek bizim sorumluluğumuz. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak bizim için çok önemli. Evsiz, sevgiye muhtaç canlarımıza yuvamızda yer açalım ve sadece bir gün değil bir ömür boyu sahip çıkalım. Satın almayın sahiplenin, barınağımızda küçük ve büyük çok sayıda dost sizleri bekliyor" dedi. - BALIKESİR

Başkan Ergin, Satın alma sahiplen

Başkan Ergin, Satın alma sahiplen

Başkan Ergin, Satın alma sahiplen

Başkan Ergin, Satın alma sahiplen

Başkan Ergin, Satın alma sahiplen

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Haber: Başkan Ergin, 'Satın alma sahiplen' - Haberler
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