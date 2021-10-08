Başkan Erdem iç denetçilerle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Erdem iç denetçilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Erdem iç denetçilerle buluştu

Nilüfer Belediyesi'nin Kalite, Çevre, İSG, Vatandaş Memnuniyeti, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri İç Denetimi'nde görev alan personelle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, 2000 yılında başladıkları kalite yönetim sistemleri çalışmalarıyla bu alanda öncü bir belediye olduklarını söyledi.

Nilüfer Belediyesi'nin Kalite, Çevre, İSG, Vatandaş Memnuniyeti, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri İç Denetimi'nde görev alan personelle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, 2000 yılında başladıkları kalite yönetim sistemleri çalışmalarıyla bu alanda öncü bir belediye olduklarını söyledi.

Çalışmalarını kalite yönetim sistemleri çerçevesinde yürüten Nilüfer Belediyesi, kurumsal gelişimi artırmak maksadıyla yürüttüğü hem iç, hem de dış denetimlere devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi'nin ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti, ISO 50001 Enerji, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri 2020 yılı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen iç denetimlerde 100'ü aşkın personel görev aldı.

Çalışmalara katkı sunan personelle bir araya gelerek teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "2000 yılında başladığımız Kalite Yönetimi çalışmaları ile bu alanda öncü bir belediye olduk. Yıllar bazında kaydedilen ilerlemeler ise bu süreçte birçok ödülle taçlandı. Şu an 6 yönetim sistemini uygulayan ve düzenli olarak bu sistemlerini gözden geçiren ve iyileştiren bir belediyeyiz. Bu sistemlerimiz ile kurumumuzun kalitesini daha üst seviyelere çıkartıyor ve halkın mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şehirde yaşamaları için projeler geliştiriyoruz ve uyguluyoruz. Yapılan denetimlerle de belediyemizde yönetim sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanması sağlıyoruz. Kendimizin nerde olduğunu görmek açısından bu denetimleri çok önemsiyoruz. Sizler de yönetim sistemlerimizin iç denetim sürecinde gerçekleştirdiğiniz denetimler ile kurumumuza çok değerli katkılar sağlanmaktasınız. Gönüllü olarak görev alan arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonunda çalışmalarda gönüllü olarak yer alan personele teşekkür sertifikası da verildi. - BURSA

Başkan Erdem iç denetçilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Erdem iç denetçilerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:00:02. #1.17#