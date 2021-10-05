Başkan Erbaş: "Camiler, şehirlerimizin kalbidir"
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Başkan Erbaş: "Camiler, şehirlerimizin kalbidir"

Başkan Erbaş: 'Camiler, şehirlerimizin kalbidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camiler, şehirlerimizin kalbidir" dedi.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camiler, şehirlerimizin kalbidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde sabah namazını kıldırdı. Namazın ardından Başkan Erbaş, cemaatle sohbet etti.

1-7 Ekim tarihlerinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğunu hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Bugün, size dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslam'ı seçtim.' buyuruyor. Dolayısıyla bu nimeti gelecek nesillere aktarma gayreti içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

"Kalbimizde en çok yeri olan mekanlar camilerimizdir"

Başkan Erbaş, camiler şehirlerin kalbi olduğuna işaret ederek, "Bizim de kalbimizde en çok yeri olan mekanlar camilerimizdir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Medine'ye hicret ettiği andan itibaren günümüze kadar müminlerin secde ettiği, birlikte ibadet ettiği ve kıyamete kadar da minarelerinden ezanların dinmeyeceği en mübarek mekanlar camilerimizdir" ifadelerini kullandı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı, camileri müminlerle, çocuklarla, gençlerle doldurmak için, bir farkındalık oluşturmak için kutladıklarını anımsatan Başkan Erbaş, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası, camilerin değerini, kıymetini bilmek, namazın önemini ve camilerin birer okul olduğunu hatırlatma haftasıdır" dedi.

"Cami derslerini ihmal etmeyelim"

Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hocalarımız camilerde namazlardan önce ve namazlardan sonra Kur'an-ı Kerim dersi, hadis dersi, tefsir, ilmihal vb. dersleri yapıyorlar. Bu yüzden cami derslerini ihmal etmeyelim. Camiler sadece namaz kılınan, ibadet edilen yer değil aynı zamanda ilim, irfan, bilgi, hikmet kısaca eğitim yuvaları olarak devam edecektir. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü ilim olmadan ibadet olmaz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; "Hiç bilmeyenlerle bilenler bir olur mu?" buyuruyor. Tabi ki hiç bilenle bilmeyen bir olmaz. İşte camilerimiz bilginin, ilmin, irfanın öğretildiği yerlerdir. Camilerimizin bu halini ihya etmek zorundayız."

"Okuldan sonra çocuğumuzu ellerinden tutup camilerimize getirelim"

"Kur'an kurslarımızı salgın hastalık yüzünden bu yıl 40 gün kadar yapabildik" diyen Başkan Erbaş, "2 milyon kadar çocuğumuza, gencimize din eğitimi verdik. Geçen yıl hiç camilerimizde yaz Kur'an kursları yapamadık. Hafta sonu camilerimiz yine çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyor. Okul haricinde veya okullardan sonra ellerinden tutalım camilerimize getirelim. Camilerimiz o güzel çocukların sesleriyle şenlensin. Gençlerimiz camilerimizi süslesin. Bunun arzusu içerisindeyiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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