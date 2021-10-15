Başkan Deniz Köken, Rami'de vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Deniz Köken, Rami'de vatandaşlarla bir araya geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Deniz Köken, Rami'de vatandaşlarla bir araya geldi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Rami Park Evlerini ziyaret ederek site sakinleriyle görüştü.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Rami Park Evlerini ziyaret ederek site sakinleriyle görüştü.

Site sakinleriyle Rami Park Evleri spor salonunda bir araya gelen Başkan Deniz Köken burada, bölgede yapılacak olan çalışmaları ve yeni projeleri anlattı.

Başkan Deniz Köken özellikle Rami'ye yapılacak Millet Bahçesi projesi, yeni yapılacak okul, sosyal tesis ve kültür evi, en az 200 araç kapasiteli otopark ve yeni pazar yeri ile ilgili site sakinlerine bilgi verdi.

Sonrasında ise site sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Deniz Köken taleplerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak neler yapılabileceğini konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Tolga Akış Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Schumacher Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Deniz Köken, Rami'de vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:20:50. #1.17#