Başkan Deniz Köken, Rami'de vatandaşlarla bir araya geldi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Rami Park Evlerini ziyaret ederek site sakinleriyle görüştü.

Site sakinleriyle Rami Park Evleri spor salonunda bir araya gelen Başkan Deniz Köken burada, bölgede yapılacak olan çalışmaları ve yeni projeleri anlattı.

Başkan Deniz Köken özellikle Rami'ye yapılacak Millet Bahçesi projesi, yeni yapılacak okul, sosyal tesis ve kültür evi, en az 200 araç kapasiteli otopark ve yeni pazar yeri ile ilgili site sakinlerine bilgi verdi.

Sonrasında ise site sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Deniz Köken taleplerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak neler yapılabileceğini konuştu.

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