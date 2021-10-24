BAŞKAN DEMİRTAŞLA HEM SOHBET ETTİLER HEMDE TATLI ZİYAFETİ ÇEKTİLER

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - BAŞKAN DEMİRTAŞ'IN AMATÖRSPOR KULÜPLERİNE YÖNELİK ZİYARETLERİ HIZ KESMİYOR

MİNİK SPORCULAR BAŞKAN DEMİRTAŞLA HEM SOHBET ETTİ HEMDE TATLI ZİYAFETİ ÇEKTİ

Amatör spor kulüplerine yönelik bir dizi ziyaret başlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ziyaretlerine Kökçüoğlu ve Karadenizspor kulübüyle devam etti.

Amatör spor kulüplerinin en büyük destekçisi olan İlkadım Belediyesi yerel yönetimler arasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar ve verdiği değer ile İlkadım'da tüm spor camiasının alkışını ve takdirini alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Amatör kulüplerine yönelik ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Belirlenen programa harfiyen uyan Başkan Demirtaş'ın ilk durağı Kökçüoğlu spor kulübü oldu. Minik futbolcuların hazırlık maçın izleyen Başkan Demirtaş'a Mahalle Muhtarı Kemal Kindan eşlik edip bilgiler aktardı. Ziyaretlerine Karadenizspor Kulübü ile devam eden Başkan Demirtaş "En Büyük Başkan Bizim Başkan" sloganları ile karşılandı. Alkışlar eşliğinde halı sahaya giren Başkan Demirtaş, miniklerle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Başkan Demirtaş programın sonunda dünya tatlısı sizlere tatlılar Başkan Amcanızdan diyerek minik sporculara tatlı ikramında bulundu.

"Spor bir kültür meselesidir"

İlkadım Belediyesi olarak tüm branşlarda herkese spor yapabilme imkanı sunmaya çalıştıklarını anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; " Amatör olarak spora ağırlık veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne spor alanları oluşturma ve spor yaptırma anlamında yatırımlarımız oldu ve devam ediyor. Spor, aslında bir kültür meselesidir. Önce sporun ortamını hazırlayıp yapılabilirliğini göstermeniz gerekir. Ardından yavaş yavaş insanlar spor yapar hale gelecek. Bugün herkes spor yapabilir haldedir. Parklarımıza bakıldığında sabahın erken saatlerinden itibaren insanların yürüdüğünü görürüz. Spor yapanların oluşturduğu piramidin tabanını genişletmemiz gerekir. Piramidin üstünde ise dünya şampiyonları olimpiyat şampiyonları olur. Bu iş yayıldıkça spor kültürünün yanında spor şampiyonlarımız da çıkacaktır" dedi.

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