Başkan Demirtaş: 'Sosyal yardımlarımıza devam edeceğiz' - Haberler
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Başkan Demirtaş: "Sosyal yardımlarımıza devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Demirtaş:

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İhtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımıza devam edeceğiz.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İhtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımıza devam edeceğiz. Bize müracaat eden vatandaşlarımızın gerçekten ihtiyaç sahibi olması tek kriterdir" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri soğuk kış günleri sebebiyle zor koşullarda yaşayan İlkadımlı ihtiyaç sahibi insanlara hayat desteği olan Kadın Koordinasyon Merkezi kış mevsiminde de ihtiyaç sahibi ailelere soba yardımı ile el uzatmaya devam ediyor. İhtiyacı olduğu tespit edilen ekonomik yetersizlik içerisindeki ailelere giden ekipler öncelikle yaşlılara, hastalara, engelli bireylere ve küçük çocukları olan ailelere öncelik veriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında ihtiyaç sahibi hanelerde teknik sosyal inceleme yapılıp, kaymakamlık ve mahalle muhtarları koordinasyonu ile teyitler alındıktan sonra, bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine usulüne uygun olarak ulaştırılıyor.

"Gönlümüz razı olmaz"

İhtiyaç sahiplerinin soğukta yaşamalarına gönlümüz razı olamazdı diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İhtiyaç sahibi ailelerimizden Sosyal Yardım Müdürlüğümüze talep gelmesi durumunda yardımlarımıza devam edeceğiz. Kış şartlarını hissedilmeye başlandığı bu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın üşümemesi ve sıcak yuvalarında rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için soba yardımı yapıyoruz. Temin ettiğimiz sobalar Kadın koordinasyon Merkezi ekiplerince ailelerimizin evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor" dedi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: Sosyal yardımlarımıza devam edeceğiz

Başkan Demirtaş: Sosyal yardımlarımıza devam edeceğiz

Başkan Demirtaş: Sosyal yardımlarımıza devam edeceğiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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