BAŞKAN DEMİRTAŞ, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - BAŞKAN DEMİRTAŞ, MUHTARLARIMIZLA GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜNÜ BAŞKAN DEMİRTAŞ YAYIMLADIĞI MESAJLA KUTALDI

İlkadım Belediye Başknaı Necattin Demirtaş ; " Yerel yönetimdeki en önemli paydaşlarım ve yol arkadaşlarım olarak gördüğüm, el ele birlikte geleceğe yürüdüğümüz muhtarlarımızla çok güzel hizmetlere imza atmaya da devam edeceğiz" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bir mesaj yayımladı.

Muhtarlık mesleğinin ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu söyleyen Başkan Demirtaş mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Halkımızın tercihi ve seçimle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir unvan taşımakta olup, aynı zamanda bir o kadar da ulvi bir görevi üstlenmektedirler. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak gördükleri, her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Bizler Belediye çalışmalarımızda muhtarlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Onlardan gelen her türlü istek ve talebi değerlendiriyoruz. Toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlarımıza hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Bu vesileyle geçmişten bugüne öncelikle hayatlarını kaybetmiş muhtarlarımıza rahmet diliyorum. Ayrıca şehrimize büyük emek ve katkıları olan ve bugün muhtarlık görevini yürüten tüm muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri