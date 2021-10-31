Başkan Demir : Herkese eşit hizmet götürme gayretindeyiz

SAMSUN (Habermetre) - Her fırsatta iş insanlarıyla sık sık bir araya gelerek şehrin ekonomisine yönelik fikir alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilk önce Düelsan DLP şirketinin sahipleri iş insanları Servet Dündar ve Necati Dündar'ın misafiri oldu. Samsun'un ekonomisini ülkemizde ve uluslararası alanda merkezi bir konuma getirme idealiyle dostlukları geliştirmek ve birlikte hareket edebilecek koordinasyonu sağlamak amacıyla istişarelerde bulunan Başkan Demir, buradaki ziyaretinin ardından Tekkeköy ilçesine geçti.

Hafta sonu mesaisini sahada ekiplerin başında geçiren Başkan Mustafa Demir, beraberinde Tekkeköy AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve belediye bürokratları ile birlikte ilçedeki yatırımları yerinde inceledi. Hamzalı, Sıtmasuyu, Güzelyurt, Sarıyurt, Yağbasan, Seymenler, Bakacak, Kargılı ve Büyüklü mahallelerini ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Demir, çalışmaları yakından takip etti.

Her mahallede 7'den 70'e herkes tarafından sevgi ile karşılanan Başkan Demir, vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi. Vatandaşların misafirperverliğine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

"Bizim işimiz halka hizmet. Bunun için bu makamlardayız. Allah'ın rızasını gözeterek Samsun'umuzun 17 ilçesine ve her vatandaşımıza eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimiz yoğun olarak çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler olarak canla başla çalışıyoruz. Tüm mahalle yollarımızı söz verdiğimiz gibi tamamlama gayreti içerisindeyiz. Ayrıca yolların kalitesini ve konforunu da yükseltmek amacıyla çalışıyoruz. Altyapı ve üst yapı noktasında şehrimizin tüm sorunlarını çözerek, hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için yoğun mesai yapıyoruz. Samsun halkı, her şeyin en güzeline layık. Bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. "

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