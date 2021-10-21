Başkan Çopuroğlu 'Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

KAYSERİ (İHA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Milletin gerçek ses ve iradesinin kaynağı olan demokrasinin etrafında çelikten bir zırh olan basının varlığı hepimizin için yarınlarımızın güvencesidir" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Haber alma hürriyeti ve bağımsız basın, demokratik toplumların en güçlü özelliğidir. Bu nedenle gazetecilik, kamuoyunu bilgilendirerek kendi geleceği ile ilgili doğru karar vermesi ve demokrasinin doğru işlemesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Özgür basın, aydınlatıcı ve yol gösterici olarak toplum dinamiklerini besler ve güçlü bir demokrasinin temel taşıdır. Doğru haber, objektiflik ve tarafsızlık, kişilik haklarına saygı gibi önemli değerleri benimsemiş, mesleğini layığı ile icra eden basın emekçilerimiz, halkın en temel hakkı olan doğru ve zamanında haber alması gibi kutsal bir görev üstlenmektedirler. Milletin gerçek ses ve iradesinin kaynağı olan demokrasinin etrafında çelikten bir zırh olan basının varlığı hepimizin için yarınlarımızın güvencesidir. Halkın bilinçlenmesini ve kamunun en üst menfaatlerini gözeterek, zorlu çalışma koşullarına rağmen fedakarca çalışan tüm değerli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, görevini icra ederken kaybettiğimiz basın şehitlerimizi de rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

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