Başkan Çolakbayrakdar: 'Mevlid Kandili kutlu bir gecedir' - Haberler
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Başkan Çolakbayrakdar: "Mevlid Kandili kutlu bir gecedir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mevlid Kandili'ni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "Peygamber Efendimiz (S.A.V) insanlığa huzur ve mutluluk reçetesi getirmiş ve geleceğe de örnek olmuştur. Mevlid Kandili, kutlu bir gecedir. İnsanlık, Hazreti Peygamber'in reçetesine her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu vesileyle Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza ve İslam alemine sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbimiz' den niyaz ederim" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

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Haber: Başkan Çolakbayrakdar: 'Mevlid Kandili kutlu bir gecedir' - Haberler
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