Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı"

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi'nin Uğurevler Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında eski binaların yıkımı tüm hızıyla devam ediyor. Afad Gönüllerinin de tatbikat yaptığı yıkım çalışmalarını takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşları memnun eden ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, yıkımdan sonra enkaz arama ve kurtarma tatbikatı yapacak olan AFAD gönülleriyle sohbet etti. Dönüşüm sayesinde Uğurevler'e yeni bir aksı daha kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallemizde başlatmış olduğumuz Kentsel Dönüşüm Projesi, hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Mahallemizde eski ve sağlıksız yapıların yıkımının yanı sıra Kocasinan'ımıza yakışır yeni binaların temellerini atıyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan çevre düzenleme, park yapımı ve en önemlisi de okul ihtiyacı için yoğun gayret sarf ettik. İnşaatı tamamlanan okulun yakın zamanda açılışını yapacağız. Ayrıca imarsız yapıların yıkımı da devam ediyor. Bugün yıkacağımız yapıyla yeni bir aksı bölgemize kazandırmış olacağız. Yolun açılmasıyla birlikte yeni etap çalışmasına geçeceğiz. Önümüzdeki günlerde daha da hızlanacak olan dönüşüm çalışmalarıyla Uğurevler, hedeflediğimiz çehreye kavuşacak. Vatandaşlarımızın talepleri olan sosyal alanlar, okullar, camiler, pazar yerleri ve ticaret alanları gibi ihtiyaç olduğu her alanda çözüme kavuşturuyoruz. Hemşehrilerimizin memnun eden ve ihtiyaçlarını karşılayan dönüşüm çalışmalarımız, tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan'ımızı ve Kayseri'mizi yenilemeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Gönül ister ki hiçbir olumsuzluk yaşanmasın ama hayatın bir gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu noktada bu olumsuzluklara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özverili bir şekilde çalışan AFAD ekibi, başarılı işlere imza atıyorlar. İyi ki varlar" dedi. AFAD Gönüllüsü olarak AFAD yeleğini giyen Başkan Çolakbayrakdar'a AFAD ilk yardım çantası hediye edildi. - KAYSERİ