Başkan Çolakbayrakdar: "Hizmetlerimizle yeni bir şehir kuruyoruz"

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muhsin Yazıcıoğlu ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı TOKİ 1. Etaba bağlayan ve Oto Servisçiler Sitesi, Metal Sanayi ile Şeker Mahallesi'ne alternatif olan yolu inceledi. Hızla büyüyen ve gelişen bölgeye yeni park, sağlık ocağı ve sosyal donatıların kazandırılacağının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını ve yapılan hizmetlerle yeni bir şehir kurduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şeker Mahallesi'nde tamamlanan yol çalışmalarını ve yeni yapılacak olan park alanını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, yatırımlarla Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar açıklamasında; "Şeker Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının olmuş olduğu bölgedeyiz. Bu bölgenin Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na bağlayan ve altyapısı ile asfaltının tamamlandığı yolu, hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bir diğer taraftan ise Oto Servisler Sitesi'nin yolunu tamamlamış olduk. Bekir Yıldız Bulvarı'ndan bağlantısı da eşzamanlı yapılarak, bu bölgeye hizmet verecek şekilde hazır gale getirildi. Bu bölge yeni yapılaşma olduğundan yola, çevre düzenlemesine ve donatılara ihtiyaç var. Yeni yapılaşan ve tamamlanan etaplarda altyapılarının tamamlandığı yol, vatandaşa hizmet vermeye başladı. Özellikle yol ve çevre düzenlemesinin yapılmasıyla birlikte çocuklarımızın oynayabileceği oyun alanlarının olduğu parkımızı, sağlık ocağı ve benzeri kamu kurumların yapılıp, tamamlanması ve hemşehrilerimizin hizmetine sunulması lazım. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin yatırımları sayesinde Kocasinan bölgesinin her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ