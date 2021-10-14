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Başkan Çolakbayrakdar, Güneşli'de öğrencilerle bir araya geldi

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Başkan Çolakbayrakdar, Güneşli'de öğrencilerle bir araya geldi

Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Güneşli Mahallesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Güneşli Mahallesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, TÜBİTAK projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki birleştirilmiş sınıflara yönelik düzenlenen etkinliğe katılan Çolakbayrakdar, çocuklarla hem eğlendi hem de çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve onlar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün TÜBİTAK projesi kapsamında okullarda öğrencilerle bir araya geldiklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Yavrularımız, farklı bir gün yaşıyor. Bu noktada herkesin yüzü gülüyor. Sıklıkla belirttiğim gibi 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çocuklarımızı güldürmek ve mutlu etmek bizleri keyiflendiriyor. Çocuklarımızın yüzünü güldürme noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz ki, gençlerimiz ve çocuklarımız, bu ülkenin teminatıdır. Bundan dolayı Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için daha donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Böylelikle gençlerimiz, güçlenen, büyüyen Kayseri'nin ve Türkiye'nin istikbali olacak." ifadelerini kullandı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise Kocasinan Belediyesi'nin desteğiyle ilçe genelinde her hafta bir kırsal mahallenin okulunu ziyaret ettiklerini kaydetti.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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