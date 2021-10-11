Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayseri'ye 12 adet yeni ASM - Haberler
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Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayseri'ye 12 adet yeni ASM

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayseri'ye 12 adet yeni ASM

Kocasinan Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yaptığı üç büyük yatırımın yankıları sürerken, Yenidoğan Mahallesi'ne de aile sağlık merkezi kazandırılıyor.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yaptığı üç büyük yatırımın yankıları sürerken, Yenidoğan Mahallesi'ne de aile sağlık merkezi kazandırılıyor. Vatandaşlara müjdeli haberi veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'a göreve geldiğinden bu yana 8 adet aile sağlık merkezi yaptıklarını belirterek, 2021 yılında projelendirilen yatırımlarla birlikte toplam 12 adet aile sağlık merkezini Kayseri'ye kazandıracaklarını söyledi.

Kayseri'yi daha müreffeh yarınlara taşımak için durmadan çalışan Başkan Çolakbayrakdar, her alanda yatırımlar yapmaya devam ediyor. Özellikle ilçe sakinlerinin kendi mahallelerinde sağlık hizmetine ulaşabilmesini hedefleyen Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getiriyor. Son olarak Cırgalan sağlık merkezinin temelini atan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliği ön plana çıkartan önemli projelere imza attıklarını ve bu doğrultuda Kocasinan'a 8 adet aile sağlık merkezi kazandırdıklarını belirterek, "Yaptığımız aile sağlık merkezlerinin Kocasinan'ımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan'ımız ve Kayseri'miz büyüyor. Daha da gelişen ilçemizin her bir noktasında vatandaşımıza hizmet edecek mekanlara ihtiyaç duyuluyor. Mahallelerimizin bir kısmında mevcut aile sağlık merkezlerimiz var ama fiziki şartları hizmet verecek durumunu kaybetmiş ve iyileştirilmesi gereken bir duruma gelmişler. Bu noktada vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Göreve geldiğimden bu yana geçtiğimiz gün temelini attığımız sağlık tesisiyle birlikte toplam 8 adet aile sağlık merkezi oldu. Bu hafta da ise Yenidoğan Mahallesi'nde bir sağlık merkezinin protokolü imzalanacak. 2021 yılında planladığımız yatırımlarla birlikte toplam 12 tane sağlık tesisi Kayseri'ye kazandıracağız. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Modern ve marka şehir olan Kayseri'ye yakışır projeler üretiyoruz. Özellikle geleceğin Kocasinan'ı inşa ederken, enerji verimliliğini ön planda tutan çağın koşullarına uygun, teknolojiye ayak uyduran ve geleceğe yön verecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda Yeni Kocasinan'ı hazırlamak için 45 kırsal mahalle olmak üzere toplam 93 mahallenin her birinde yoğun bir şekilde çalışma yürütmekteyiz. Yaşamak ve Yaşatmak için gece-gündüz demeden ilçemize hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şeyh Edebali'nin söylediği gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' hareketle 'Halka hizmeti Hakka hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışıyla hizmet üretiyoruz. İnsan odaklı projelerimizle vatandaşların yüreğine dokunan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayseri'ye 12 adet yeni ASM

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayseri'ye 12 adet yeni ASM

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayseri'ye 12 adet yeni ASM

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayseri'ye 12 adet yeni ASM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayseri'ye 12 adet yeni ASM - Haberler
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