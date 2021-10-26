BAŞKAN ÇERÇİOĞLU TAMİRCİLER ODASI'NI ZİYARET ETTİ

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Aydin Tamirciler Esnaf Ve Sanatkarlar Odasi'ni ziyaret etti. Ziyarette oda baskani Hasan Eyefçi ve yönetim kurulu üyeleri hazir bulundu. Ziyarette Baskan Çerçioglu Büyüksehir Belediyesi olarak her zaman esnafin yaninda olmaya devam edeceklerinin altini çizdi.

Baskan Çerçioglu ziyaret sonrasinda Eyefçi ile birlikte sanayi esnafini da ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Ziyarette tamirci esnafi, hayat pahaliligindan dolayi yasadiklari sikintilari dile getirdi ve Baskan Çerçioglu'na ziyaretleri için tesekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet