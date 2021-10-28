Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu ziyaret kapsamında pazarcı esnafının sorunlarını dinledi ve sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşması için elinden geleni yapacağını söyledi. Yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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