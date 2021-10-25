BAŞKAN ÇERÇİOĞLU PAZARDA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Çestepe Pazari'ni ziyaret etti. Pazarci esnafi ve vatandaslarla sohbet eden Baskan Çerçioglu, vatandaslarin hayat pahaliligindan sikayetçi oldugunun altini çizdi.

Baskan Çerçioglu Aydin'in dört bir tarafinda vatandaslarla bulusmaya devam ediyor. Pazar ziyaretlerine de devam eden Baskan Çerçioglu, bugün Çestepe Pazari'nda vatandaslarla bir araya geldi. Pazarda alisveris yapan ve vatandaslarla sohbet eden Baskan Çerçioglu, bütün vatandaslarin hayat pahaliligindan sikayet ettigini hatirlatarak bu zor süreçte ihtiyaç sahibi herkesin yaninda olduklarini söyledi.

Baskan Çerçioglu'yla sohbet eden ve yasamanin iyice zorlastigini ifade eden vatandaslar, artik pazarlarin bile çok pahali oldugunu belirtti. Vatandaslar "Pazar alisverisine 100 TL ayirabiliyoruz. Nerede bunun eti, nerede bunun peyniri? Ne et, ne de peynir alabiliyoruz. Artik bizler de yemeyip, çocuklarimiza yedirmeye çalisiyoruz" ifadelerini kullandi. Vatandaslar Aydin gibi bir tarim kentinde bile sebze ve meyve fiyatlarinin bu kadar yüksek olmasini örnek gösterip tarimsal üretimin daha az oldugu diger kentleri düsünemediklerini ifade etti.

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