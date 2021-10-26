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BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NDAN ŞOFÖR ESNAFINA ZİYARET

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BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NDAN ŞOFÖR ESNAFINA ZİYARET

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Aydin 133 No'lu Sehiriçi Motorlu Tasitlar Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Aydin 133 No'lu Sehiriçi Motorlu Tasitlar Kooperatifi'ni ziyaret etti. Ziyarette kooperatif baskani Okan Yalçin ve yönetim kurulu üyeleri tarafindan karsilanan Baskan Çerçioglu, her zaman minibüs esnafinin yaninda olacaklarini söyledi.

Kooperatif baskani Yalçin, son dönemde hizli bir sekilde artan mazot fiyatlarinin birçok sektörü oldugu gibi soför esnafini da zor durumda biraktiginin altini çizdi. Baskan Çerçioglu ise, esnafin yasadiklari sorunlarin farkinda olduklarini söylerken esnafa destek vermeye devam edeceklerini vurguladi.

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